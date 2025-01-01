Yamuna Nagar News: निबंध प्रतियोगिता में मानसी ने मारी बाजी

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रादौर। शहर के ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. एसके सिंह ने की। इस अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें मानसी ने प्रथम, आर्यन कुमार और शिया कंबोज ने द्वितीय तथा जानवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक डॉ. दर्शन सिंह, प्रो. सतपाल, डॉ. रामा स्वामी ने, प्रो. शमा, ऋतु बेनीवाल, ऋतु नरवाल, ममता रानी और डॉ. नैंसी इत्यादि मौजूद रहे। संवाद