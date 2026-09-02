Yamuna Nagar News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगाकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

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छछरौली। आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन 1442 के बैनर तले मंगलवार को छछरौली ब्लॉक की कर्मचारियों ने बकाया भुगतान समेत विभिन्न मांगों के समर्थन ब्लॉक कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगाकर रोष जताया।यूनियन की ब्लॉक उपप्रधान मिथलेश गुप्ता ने बताया विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिलने वाली राशि का भुगतान लंबे समय से लंबित है। तीन साल से गैस सिलिंडर, वर्दी और केंद्रों के रखरखाव का पैसा नहीं मिला है। वहीं, सेंटर का करीब 10 माह का मानदेय भी बकाया है। राज्य स्तर से मिलने वाला मानदेय भी समय पर नहीं मिल रहा।कर्मचारियों को अपने वेतन से केंद्रों के खर्च उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कर्मचारी घर चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं या विभाग का खर्च अपनी जेब से उठाने के लिए। वर्करों ने बताया कि बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर यूनियन पदाधिकारी कई बार सीडीपीओ से मिल चुके हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ।इसके चलते मजबूरन केंद्रों पर ताले लगाकर धरना देना पड़ा। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक बकाया राशि खातों में नहीं पहुंचती और मांगों का समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। धरने में रमेश, शकुंतला, समरजीत, रीना, नरेश कुमारी, बबीता शर्मा, उर्मिल, मंजीत कौर सहित अन्य मौजूद रहीं।