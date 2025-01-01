Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Kapalmochan will be monitored via CCTV cameras

Yamuna Nagar News: कपालमोचन में सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

Sun, 08 Nov 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Kapalmochan will be monitored via CCTV cameras
कपालमोचन में ​स्थित मंदिर व गुरुद्वारा साहिब। आर्काइव
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र कपालमोचन के मंदिरों में अब सालभर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। इसके लिए कपालमोचन परिसर में श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
कैमरे लगाने के साथ उनकी मरम्मत और नियमित ठीक रखने की जिम्मेदारी भी एजेंसी को सौंपी जाएगी। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। इस व्यवस्था से मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी नजर रखी जा सकेगी।
विज्ञापन

कपालमोचन परिसर के मंदिरों में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। लोगों की यहां गहरी धार्मिक आस्था है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, भगवान शिव और गुरु रविदास जी सहित महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का भी इस पवित्र स्थल से संबंध रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिसर में ऋणमोचन, कपालमोचन और सूरजकुंड सरोवर स्थित हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन सरोवरों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कपालमोचन में हर साल गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर अंतरराज्यीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार यह मेला 20 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा।
इसमें हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेले के दौरान मंदिरों और सरोवरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एसडीएम व्यासपुर डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि कपालमोचन में श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। चयनित एजेंसी कैमरे लगाने के साथ उनकी मरम्मत का कार्य सालभर देखेगी। इससे मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed