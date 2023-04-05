Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 28 Nov 2026 12:11 AM IST
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धरना
सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
मेला
तीन दिवसीय मेले का शुभारंभ पंचतीर्थी धाम पर सुबह 9 बजे।
परीक्षा
नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा सरस्वतीनगर, व्यासपुर में सुबह 11 बजे।
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सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
मेला
तीन दिवसीय मेले का शुभारंभ पंचतीर्थी धाम पर सुबह 9 बजे।
परीक्षा
नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा सरस्वतीनगर, व्यासपुर में सुबह 11 बजे।