Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 20 Nov 2026 12:48 AM IST
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धरना
सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
युवा महोत्सव
जिला युवा महोत्सव का दूसरा दिन जीएनजी कॉलेज व राजकीय आईटीआई यमुनानगर में सुबह 10 बजे।
समारोह
वार्षिक समारोह एमएलएन कॉलेज रादौर में सुबह 11 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्री गौरी शंकर मंदिर जड़ौदा गेट जगाधरी में दाेपहर 3 बजे।
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सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
युवा महोत्सव
जिला युवा महोत्सव का दूसरा दिन जीएनजी कॉलेज व राजकीय आईटीआई यमुनानगर में सुबह 10 बजे।
समारोह
वार्षिक समारोह एमएलएन कॉलेज रादौर में सुबह 11 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्री गौरी शंकर मंदिर जड़ौदा गेट जगाधरी में दाेपहर 3 बजे।