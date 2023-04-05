Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 17 Nov 2026 12:33 AM IST
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पेराई
सरस्वती शुगर मिल में गन्ने की पेराई का शुभारंभ सुबह 9:30 बजे।
धरना
सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 09 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्री गौरी शंकर मंदिर जड़ौदा गेट जगाधरी में दाेपहर 3 बजे।
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सरस्वती शुगर मिल में गन्ने की पेराई का शुभारंभ सुबह 9:30 बजे।
धरना
सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 09 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्री गौरी शंकर मंदिर जड़ौदा गेट जगाधरी में दाेपहर 3 बजे।