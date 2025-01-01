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Yamuna Nagar News: सीवरेज लाइन बिछाने के बाद नहीं बनाई सड़क

Tue, 17 Nov 2026 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 17 Nov 2026 12:35 AM IST
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Road not constructed after laying of sewerage line
औड कॉलोनी में बिना मरम्मत के अधूरी पड़ी सड़क। पाठक
रादौर। शहर की ओड़ कॉलोनी में सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के बाद जलापूर्ति विभाग सड़क की मरम्मत करवाना भूल गया है। काफी समय के बाद टूटी सड़क की सुध न लेने से लोगों में रोष है। क्षेत्रवासी प्रवीण कुमार, अशोक, सौरभ, मांगेराम, लीलाराम और जसविंद्र ने बताया कि कुछ समय पहले विभाग की ओर से कॉलोनी में सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई थी। इस दौरान अधिकारियों ने काम पूरा होने के बाद सड़क मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया था। एसडीओ रवि नायक ने बताया कि त्योहारों के कारण प्रवासी मजदूर अपने घर चले गए हैं। लौटने के बाद काम पूरा करा दिया जाएगा। संवाद
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