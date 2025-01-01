Yamuna Nagar News: नुक्कड़ नाटक से रक्तदान के प्रति किया जागरूक

विज्ञापन

रादौर। जेएमआईटी कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोमवार को शहर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने एमएलएन कॉलेज, मेन बाजार और जेएमआईटी कॉलेज परिसर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से इस नेक कार्य में भाग लेने की अपील की।कार्यक्रम में कॉलेज के 17 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से बताया कि रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही यह एक मानवीय और समाजहित का कार्य है। कार्यक्रम का आयोजन रूज मल्होत्रा, संवेदना, पिंकी, पूजा और शिवानी की ओर से किया गया।संस्थान के निदेशक डॉ. एसके गर्ग ने बताया कि लोगों में जागरूकता बढ़ाकर रक्त की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को जेएमआईटी कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों सेरक्तदान कर किसी की जिंदगी बचाने की अपील की है।