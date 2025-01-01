Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Raised awareness about blood donation through street plays

Yamuna Nagar News: नुक्कड़ नाटक से रक्तदान के प्रति किया जागरूक

Tue, 17 Nov 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 17 Nov 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Raised awareness about blood donation through street plays
नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देने पहुंचे विद्यार्थी व अन्य। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रादौर। जेएमआईटी कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोमवार को शहर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने एमएलएन कॉलेज, मेन बाजार और जेएमआईटी कॉलेज परिसर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से इस नेक कार्य में भाग लेने की अपील की।
कार्यक्रम में कॉलेज के 17 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से बताया कि रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही यह एक मानवीय और समाजहित का कार्य है। कार्यक्रम का आयोजन रूज मल्होत्रा, संवेदना, पिंकी, पूजा और शिवानी की ओर से किया गया।
विज्ञापन

संस्थान के निदेशक डॉ. एसके गर्ग ने बताया कि लोगों में जागरूकता बढ़ाकर रक्त की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को जेएमआईटी कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों सेरक्तदान कर किसी की जिंदगी बचाने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed