Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 01:28 AM IST
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मेला
दशहरा पर्व पर मेले का आयोजन दशहरा ग्राउंड मॉडल टाउन में दोपहर 2 बजे।
पुतला दहन
रावण पुतला दहन राजकीय स्कूल ग्राउंड व्यासपुर में शाम 3 बजे।
रावण के पुतलों का दहन छछरौली, साढौरा, रादौर, जगाधरी वर्कशॉप में शाम 5 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।
विज्ञापन
दशहरा पर्व पर मेले का आयोजन दशहरा ग्राउंड मॉडल टाउन में दोपहर 2 बजे।
पुतला दहन
रावण पुतला दहन राजकीय स्कूल ग्राउंड व्यासपुर में शाम 3 बजे।
रावण के पुतलों का दहन छछरौली, साढौरा, रादौर, जगाधरी वर्कशॉप में शाम 5 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।