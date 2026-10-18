Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:34 AM IST
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सत्संग
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:30 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
रामलीला
रामलीला का मंचन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का मंचन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन जगाधरी वर्कशाॅप मैदान में रात 8 बजे।
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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:30 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
रामलीला
रामलीला का मंचन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का मंचन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन जगाधरी वर्कशाॅप मैदान में रात 8 बजे।