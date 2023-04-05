Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 15 Sep 2026 12:23 AM IST
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महापंचायत
भाकियू की महापंचायत रादौर की कांबोज धर्मशाला में सुबह 10 बजे।
धरना-प्रदर्शन
आंगनबाड़ी वर्करों का धरना-प्रदर्शन सीडीपीओ कार्यालय में सुबह 10 बजे।
आयोजन
सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन यमुना कमल में सुबह 11 बजे।
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भाकियू की महापंचायत रादौर की कांबोज धर्मशाला में सुबह 10 बजे।
धरना-प्रदर्शन
आंगनबाड़ी वर्करों का धरना-प्रदर्शन सीडीपीओ कार्यालय में सुबह 10 बजे।
आयोजन
सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन यमुना कमल में सुबह 11 बजे।