Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:44 AM IST
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लोक अदालत
तीसरी लोक अदालत जिला सचिवालय में सुबह 10 बजे।
प्रतियोगिता
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता तेजली खेल परिसर में सुबह 10 बजे।
आयोजन
सफाई कर्मचारियों की ओर से लड्डू वितरण का आयोजन नगर निगम कार्यालय में सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
तीसरी लोक अदालत जिला सचिवालय में सुबह 10 बजे।
प्रतियोगिता
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता तेजली खेल परिसर में सुबह 10 बजे।
आयोजन
सफाई कर्मचारियों की ओर से लड्डू वितरण का आयोजन नगर निगम कार्यालय में सुबह 10 बजे।