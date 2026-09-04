Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 04 Sep 2026 01:23 AM IST
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आयोजन
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संकीर्तन व पूजन इस्कॉन मंदिर में सुबह 10 बजे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन राधा-कृष्ण मंदिर सेक्टर-17 जगाधरी में सुबह 10 बजे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम श्री नागेश्वर धाम दंडी स्वामी आश्रम रादौर में सुबह 10 बजे।
प्रदर्शन
सफाई कर्मचारियों का सिर मुंडन करवा रोष प्रदर्शन नगर निगम कार्यालय पर सुबह 11 बजे।
शिविर
निशुल्क जांच शिविर सामुदायिक केंद्र छछरौली में सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संकीर्तन व पूजन इस्कॉन मंदिर में सुबह 10 बजे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन राधा-कृष्ण मंदिर सेक्टर-17 जगाधरी में सुबह 10 बजे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम श्री नागेश्वर धाम दंडी स्वामी आश्रम रादौर में सुबह 10 बजे।
प्रदर्शन
सफाई कर्मचारियों का सिर मुंडन करवा रोष प्रदर्शन नगर निगम कार्यालय पर सुबह 11 बजे।
शिविर
निशुल्क जांच शिविर सामुदायिक केंद्र छछरौली में सुबह 11 बजे।