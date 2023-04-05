Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 29 Nov 2026 12:01 AM IST
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धरना
सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
सत्संग
साप्ताहिक सत्संग का आयोजन दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:30 बजे।
साप्ताहिक सत्संग का आयोजन दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
पुतला दहन
किसान जलाएंगे सरकार का पुतला यमुनानगर विधायक आवास पर दोपहर 12 बजे।
साइकिल रैली
फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल रैली छछरौली में दोपहर 3 बजे।
रासलीला
दिव्य रासलीला दर्शन रामलीला मैदान पेपर मिल में रात 8:30 बजे।
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सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
सत्संग
साप्ताहिक सत्संग का आयोजन दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:30 बजे।
साप्ताहिक सत्संग का आयोजन दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
पुतला दहन
किसान जलाएंगे सरकार का पुतला यमुनानगर विधायक आवास पर दोपहर 12 बजे।
साइकिल रैली
फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल रैली छछरौली में दोपहर 3 बजे।
रासलीला
दिव्य रासलीला दर्शन रामलीला मैदान पेपर मिल में रात 8:30 बजे।