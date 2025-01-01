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यमुनानगर। श्री कृष्ण सखा मंडल यमुनानगर की ओर से रामलीला मैदान पेपर मिल में आयोजित रासलीला में श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की मनमोहक लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि के सत्र में वृंदावन से आए श्री निकुंज बिहारी रासलीला मंडल के कलाकारों ने बंसी चोरी लीला का भावपूर्ण मंचन कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।लीला में दिखाया गया कि किस प्रकार गोपियां भगवान श्रीकृष्ण की प्रिय बांसुरी चुराकर राधा रानी को सौंप देती हैं। जब कन्हैया को अपनी बांसुरी चोरी होने का पता चलता है तो वे साध्वी का वेश धारण कर गोपियों के बीच पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे अपनी चतुराई और मनमोहक संवादों से राधा रानी से बांसुरी वापस प्राप्त कर लेते हैं।अंत में गोपियों को पता चलता है कि साध्वी के वेश में कोई और नहीं, बल्कि स्वयं उनके प्रिय कन्हैया हैं। इस प्रसंग का कलाकारों ने सजीव अभिनय किया, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इससे पूर्व भगवान श्री राधा-माधव की विधिवत आरती की गई। श्री कृष्ण सखा मंडल के सदस्यों ने प्रभु को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया।पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। रासलीला मंडल के संचालक एवं रासाचार्य कुंज बिहारी शर्मा ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं प्रभु भक्ति प्राप्त करने का सरल माध्यम हैं। प्रत्येक लीला में जीवन के लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को रासलीला दिखाने का आह्वान किया, ताकि उनमें बचपन से ही अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्यों और धार्मिक भावना का विकास हो सके।