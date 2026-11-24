विज्ञापन



गुरुद्वारा सिंह सभा पेपर मिल यमुनानगर में कीर्तन दरबार सुबह 9 बजे।

गुरुद्वारा सिंह सभा, नेहरू पार्क मॉडल टाउन में -कीर्तन दरबारसुबह 9 बजे।

धरना

किसानों का धरना शुगर मिल यार्ड में सुबह 9 बजे।

किसानों का धरना कृषि मंत्री निवास पर सुबह 10 बजे।

-- -- -

सोना: 1,16,500

चांदी: 1,58,500

-- -- -

कीर्तन दरबार