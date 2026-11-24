Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 24 Nov 2026 02:12 AM IST
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कीर्तन दरबार
गुरुद्वारा सिंह सभा पेपर मिल यमुनानगर में कीर्तन दरबार सुबह 9 बजे।
गुरुद्वारा सिंह सभा, नेहरू पार्क मॉडल टाउन में -कीर्तन दरबारसुबह 9 बजे।
धरना
किसानों का धरना शुगर मिल यार्ड में सुबह 9 बजे।
किसानों का धरना कृषि मंत्री निवास पर सुबह 10 बजे।
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सोना: 1,16,500
चांदी: 1,58,500
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गुरुद्वारा सिंह सभा पेपर मिल यमुनानगर में कीर्तन दरबार सुबह 9 बजे।
गुरुद्वारा सिंह सभा, नेहरू पार्क मॉडल टाउन में -कीर्तन दरबारसुबह 9 बजे।
धरना
किसानों का धरना शुगर मिल यार्ड में सुबह 9 बजे।
किसानों का धरना कृषि मंत्री निवास पर सुबह 10 बजे।
सोना: 1,16,500
चांदी: 1,58,500