Yamuna Nagar News: सिटी में आज

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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जड़ौदा में सुबह 8:30 बजे।

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति व्यासपुर में सुबह 9 बजे।

कथा

कार्तिक महात्म कथा का हनुमान मंदिर रामपुरा में दोपहर 12 बजे।

सत्संग