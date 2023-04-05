Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 08 Nov 2026 12:27 AM IST
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सत्संग
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जड़ौदा में सुबह 8:30 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
कथा
कार्तिक महात्म कथा का हनुमान मंदिर रामपुरा में दोपहर 12 बजे।
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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जड़ौदा में सुबह 8:30 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
कथा
कार्तिक महात्म कथा का हनुमान मंदिर रामपुरा में दोपहर 12 बजे।