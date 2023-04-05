Yamuna Nagar News: सिटी में आज

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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8 बजे

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे

सालाना उर्स

रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स सुबह 10 बजे।

सत्संग