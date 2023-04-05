Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 20 Sep 2026 12:36 AM IST
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सत्संग
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8 बजे
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे
सालाना उर्स
रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स सुबह 10 बजे।
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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8 बजे
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे
सालाना उर्स
रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स सुबह 10 बजे।