Yamuna Nagar News: जीआरपी ने झारखंड से पकड़ा अफीम तस्कर

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जगाधरी। अफीम बेचने के मामले में तीन वर्ष से वांछित आरोपी को राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने झारखंड की रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर जिला खूटी से गिरफ्तार किया है। पूर्व में हिंसक क्षेत्र होने के कारण स्थानीय पुलिस ने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद (जीआरपी ने अर्धसैनिक बल के साथ ऑपरेशन चलाकर आरोपी गुरदयाल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया।वह खूटी में पहाड़ी पर अफीम की खेती करता था। गुरदयाल की गिरफ्तारी वर्ष 2023 में अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर की गई है।आरोपी को पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर लिया और इसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी गुरदयाल को जेल भेज दिया।जीआरपी थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने बताया कि 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गांव सीहपुर निवासी धर्मेंद्र को 1.40 किलोग्राम अफीम के साथ प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया था।आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह झारखंड की राजधानी से रांची करीब 40 किलोमीटर दूर खूटी से आरोपी गुरदयाल मुंडा से अफीम लेकर आया था। वह अफीम उसे यहां बेचने थी, लेकिन पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।थाना प्रभारी ने बताया कि धर्मेंद्र से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। इस दौरान जीआरपी की टीम झारखंड गई, लेकिन गुरदयाल मुंडा की गिरफ्तार के लिए स्थानीय पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। फिर पता चला कि वह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रह चुका और पुलिस भी वहां नहीं जाती है।इसके बाद प्रशासन के सहयोग से अर्धसैनिक बल का सहयोग मांगा गया। पुलिस ने दो ट्रकों में अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की। हिंसक क्षेत्र की श्रेणी में आने के कारण अर्धसैनिक बलों ने ऑपरेशन से एक रात पहले भूमिगत बारूदी सुरंगों की जांच की। इसके बाद 13 नवंबर को चारों तरफ से पहाड़ी घेर कर आरोपी गुरदयाल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया।