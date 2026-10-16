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Yamuna Nagar News: आग लगने से नकदी सहित सामान जला

Fri, 16 Oct 2026 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:38 AM IST
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Goods including cash were burnt in the fire
डेहा बस्ती में आग लगने से जला घर का सामान। संवाद
साढौरा। डेहा बस्ती निवासी गीता के घर की ऊपरी मंजिल पर देवी पूजन के लिए जलाए गए दीपक की लौ आग लग गई। जब यह आग लगी तब सारा परिवार नीचे वाली मंजिल पर खाना खा रहा था। आग लगने की भनक मिलते ही परिवार के शोर मचाने पर पड़ोसी वहां आ गए। सबने मिलकर आग बुझाने के प्रयास किए। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पलंग व कपड़ों के अलावा करीब 20 हजार जल गए। कमरे में लगी एलसीडी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पार्षद सरजीवन ने बताया कि मजदूरी करके गुजारा करने वाले परिवार ने सामान किस्तों पर लिया है। उन्होंने शासन और प्रशासन से परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। संवाद
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