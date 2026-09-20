Yamuna Nagar News: रादौर में गोगा मेड़ी मेला 25 से होगा शुरू

विज्ञापन

रादौर। ऐतिहासिक जाहरवीर गोगा मेड़ी का आठ दिवसीय मेला 25 सितंबर से आयोजित होगा। मेड़ी परिसर में तैयारियां जोरों पर हैं। परिसर में रंग-रोगन और लाइटें लगाने का काम किया जा रहा है। पुजारी अनिल कश्यप और बाबू कश्यप ने बताया कि 23 सितंबर को शाम पांच बजे पुराना कमेटी चौक से गोगा मेड़ी तक शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें स्थानीय लोग उत्साह से भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में 786 नंबर वाली चादर और मीठी खील के प्रसाद पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की गई। संवाद