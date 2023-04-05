Yamuna Nagar News: मोबाइल हैक कर खाते से निकाले 1.85 लाख

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यमुनानगर। साइबर ठगों ने जगाधरी निवासी युवक का मोबाइल हैक कर उसके फोन-पे खाते से 1.85 लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नवाब कॉलोनी निवासी 33 वर्षीय सचिन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि किसी तरह साइबर ठगों ने उसका मोबाइल फोन हैक कर लिया। इसके बाद ठगों ने उनके फोन पे का इस्तेमाल करते हुए अनधिकृत तरीके से अलग-अलग ट्रांजेक्शन किए। इन ट्रांजेक्शन के माध्यम से उनके खाते से कुल 1.85 लाख रुपये निकाल लिए गए।खाते से रकम निकलने का पता चलने पर पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। साइबर क्राइम थाना यमुनानगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मोबाइल और ट्रांजेक्शन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वहीं खाते से लेनदेन के आधार पर भी ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।