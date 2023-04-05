Yamuna Nagar News: दोस्त की फर्जी आईडी बना 75 हजार रुपये की ठगी
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 28 Aug 2026 12:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। साइबर ठगों ने विदेश में रह रहे दोस्त के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर युवक के साथ ठगी को अंजाम दिया। गांव चंदाखेड़ी निवासी रवि कुमार ने बताया कि ठग ने दोस्त के नाम से 75 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव चंदाखेड़ी निवासी 25 वर्षीय रवि कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 अगस्त को उसके पास विदेश में रह रहे दोस्त साहिबजीत भुल्लर के नाम से सोशल मीडिया पर संदेश आया। आरोपी ने साहिबजीत भुल्लर के नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी। संदेश भेजने वाले ने खुद को परेशानी में बताते हुए तत्काल पैसों की जरूरत होने की बात कही।
दोस्त का नाम और पहचान देखकर उसने संदेश पर विश्वास हो गया। दोस्त की मदद करने के इरादे से उसने आरोपी द्वारा बताए गए अकाउंट में 75 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम भेजने के बाद उन्होंने दोस्त साहिबजीत से संपर्क कर बातचीत की तो उसे पता चला कि उसने किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मांगी थी।
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इसके बाद रवि को अपने साथ हुई साइबर ठगी का पता चला। इसके बाद उन्होंने शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की ली गई है। पुलिस अब रकम जिन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है, उनकी जानकारी जुटाने के साथ फर्जी सोशल मीडिया आईडी के जरिये आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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यमुनानगर। साइबर ठगों ने विदेश में रह रहे दोस्त के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर युवक के साथ ठगी को अंजाम दिया। गांव चंदाखेड़ी निवासी रवि कुमार ने बताया कि ठग ने दोस्त के नाम से 75 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव चंदाखेड़ी निवासी 25 वर्षीय रवि कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 अगस्त को उसके पास विदेश में रह रहे दोस्त साहिबजीत भुल्लर के नाम से सोशल मीडिया पर संदेश आया। आरोपी ने साहिबजीत भुल्लर के नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी। संदेश भेजने वाले ने खुद को परेशानी में बताते हुए तत्काल पैसों की जरूरत होने की बात कही।
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दोस्त का नाम और पहचान देखकर उसने संदेश पर विश्वास हो गया। दोस्त की मदद करने के इरादे से उसने आरोपी द्वारा बताए गए अकाउंट में 75 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम भेजने के बाद उन्होंने दोस्त साहिबजीत से संपर्क कर बातचीत की तो उसे पता चला कि उसने किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मांगी थी।
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इसके बाद रवि को अपने साथ हुई साइबर ठगी का पता चला। इसके बाद उन्होंने शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की ली गई है। पुलिस अब रकम जिन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है, उनकी जानकारी जुटाने के साथ फर्जी सोशल मीडिया आईडी के जरिये आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।