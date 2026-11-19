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अधीक्षक अभियंता ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी नहीं हुआ है, वे अपनी समस्या फोरम के समक्ष रख सकते हैं। फोरम में गलत बिजली बिलों से संबंधित केवल तीन लाख रुपये से अधिक राशि के मामले सुने जाएंगे। दो साल से पुराने मामले, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण और बिजली चोरी से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी। अधीक्षक अभियंता ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी शिकायतों का समाधान करवाने की अपील की है। संवाद

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यमुनानगर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए 26 नवंबर को उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक होगी। निगम अधीक्षक अभियंता सोमबीर भालोठिया ने बताया कि फोरम के चेयरपर्सन योगराज की अध्यक्षता में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कार्यकारी अभियंता ऑपरेशन डिवीजन जोड़ियां कार्यालय में होगी।