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उन्होेंने बताया कि स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। इस माह में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दौरान श्रीहरि जल में निवास करते हैं। इंद्रियों पर संयम रखते हुए नियमित स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में व्रत और उपवास का फल अग्निष्टोम यज्ञ के समान माना गया है।भगवान का स्मरण और चिंतन करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस माह में नदी और तालाबों के किनारे दीपदान करने की भी परंपरा है। इससे संकट दूर होते हैं। तुलसी की पूजा, सेवा और सेवन का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। इस माह में खान-पान पर विशेष संयम रखना चाहिए। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, प्याज, लहसुन और मांसाहार से परहेज करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, कम बोलना, किसी की निंदा नहीं करना और विवाद से दूर रहना भी कार्तिक मास के प्रमुख नियम हैं। इसके साथ ही अधिक सोने और जागने से बचना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में गंगा, तीर्थ, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ यज्ञ-हवन करने का भी विशेष महत्व है। संवाद