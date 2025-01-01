फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Football players showcase their talent in trials

Yamuna Nagar News: ट्रायल में फुटबॉल खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

Mon, 02 Nov 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 02 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Football players showcase their talent in trials
प्रतिद्वंद्वी के पाले में फुटबॉल पहुंचाने के लिए ​भिड़ते ​खिलाड़ी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। संत निश्चल सिंह स्कूल में रविवार को इंडिया खेलो फुटबॉल (आईकेएफ) की ओर से लिए गए ट्रायल में 100 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए पूरा दमखम दिखाया। किसी ने अपनी तेज रफ्तार से ध्यान खींचा तो किसी ने गेंद पर नियंत्रण, पासिंग से प्रभावित किया।
ट्रायल में अंडर-13, अंडर-14, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 आयुवर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से भी युवा अपनी प्रतिभा दिखाने आए। खिलाड़ियों की प्रतिभा और खेल की बारीकियों को परखने के लिए आईकेएफ के मुख्य स्काउट हर्ष, वंशिका और विशाल मौजूद रहे।
विज्ञापन

उन्होंने अलग-अलग आयुवर्ग के खिलाड़ियों के खेल पर नजर रखी। वहीं नरेंद्र थापा फुटबॉल अकादमी के वॉलंटियर्स निर्भय थापा, अरूम लेप्चा, जहांजैब वाहिद और तमीम खान इस्लामुदीन ने ट्रायल की प्रक्रिया संभाली। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी अमनदीप सिंह और सुरेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर मेहनत करना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नरेंद्र थापा अकादमी संचालक नरेन थापा ने बताया कि इस ट्रायल के परिणाम दस दिन बाद आएंगे। चयनित खिलाड़ियों जोन स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। वहां से खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्लब के लिए किया जाएगा।

प्रतिद्वंद्वी के पाले में फुटबॉल पहुंचाने के लिए भिड़ते खिलाड़ी। संवाद

प्रतिद्वंद्वी के पाले में फुटबॉल पहुंचाने के लिए भिड़ते खिलाड़ी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed