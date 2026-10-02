Yamuna Nagar News: रिहायशी क्षेत्र में पकड़ा पटाखों का गोदाम, 60 पेटी बरामद

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थाना असंध प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव बाहरी में किराये के मकान में भारी मात्रा में पटाखे बिना वैध लाइसेंस और अनुमति के रखे हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने मकान पर दबिश दी और मौके से आरोपी को पकड़ा गया।पुलिस ने उससे पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित लाइसेंस, परमिट व अन्य दस्तावेज मांगे, लेकिन वह वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मकान की तलाशी में 60 पेटियां पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।अब तक आ चुके मामले- 20 सितंबर को निसिंग के गांव गुनियाना के रिहायशी क्षेत्र के एक मकान में अवैध तरीके से चल रहे पटाखों के गोदाम से 35 पेटियां बरामद हुई थी।- 16 सितंबर को सीआईए-3 की टीम ने गांव मोहिद्दीनपुर में बंद हैचरी में अवैध रूप से पटाखा फैक्टरी चलती हुई पकड़ी थी। यहां से दो आरोपियों को काबू किया था। पुलिस टीम ने मौके से 90 पेटियां तैयार पटाखे और करीब 3 क्विंटल पटाखे बनाने का कच्चा माल बरामद किया है। इस सामान में करीब 2.40 क्विंटल गंधक और 47 किलो पोटाश मिला है।- 17 सितंबर को सदर थाना पुलिस ने भी एक मकान से पटाखों का स्टॉक पकड़ा था।- 30 सितंबर को जलमाना गांव में 74 पेटी पटाखों का स्टॉक पकड़ा।