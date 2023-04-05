यमुनानगर। खेत में धान की पराली जलाने के आरोप में थाना सदर जगाधरी पुलिस ने गांव महलांवाली निवासी किसान सुभाष चंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।कृषि विभाग की जांच में खेत में फसल अवशेष जलाए जाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस को दी शिकायत में खंड कृषि अधिकारी जगाधरी संतोष कुमार ने बताया कि किसान सुभाष चंद ने छह नवंबर को अपने खेत में धान की पराली जलाई थी।मामले की जानकारी मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान खेत में फसल अवशेष जले हुए पाए गए। इसके बाद विभाग की ओर से किसान के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई। थाना प्रभारी नसीब सिंह ने बताया कि पराली जलाने के मामले में किसान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।