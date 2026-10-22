Yamuna Nagar News: निजीकरण के खिलाफ किसानों और बिजली कर्मचरियों ने निकाली रैली

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यहां से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संबंधित विधेयकों की प्रतियां जलाईं और एसडीएम रादौर को ज्ञापन सौंपकर एग्री डिस्कॉम रद्द करने की मांग की।किसान नेता दीप राणा और अरविंद कंबोज ने कहा कि सरकार बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठा रही है। नूंह और मेवात में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई है।उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने से किसानों और आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने से भविष्य में उन पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। इससे किसान और बिजली कर्मचारी दोनों प्रभावित होंगे। संवाद