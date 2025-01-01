Yamuna Nagar News: बिजली कर्मचारियों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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साढौरा। बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सोमवार दो घंटे तक प्रदर्शन किया। साथ ही एचआरईसी कमेटी की रिपोर्ट की प्रतियां फूंकी।यूनियन के प्रधान प्रमोद ने कहा कि प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की ओर से तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किए जाने पर प्रदेश सरकार ने इस हड़ताल को टलवाने के लिए निजीकरण सहित कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब सरकार कर्मचारियों से किए वादों से मुकर रही है।आरोप लगाया कि सरकार चोरी छिपे नूंह व गुरुग्राम में निजी कंपनियों को समानांतर लाइसेंस देने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। सरकार की इस वादाखिलाफी से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अगर सरकार का यही रवैया जारी रहा तो बिजली कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान सुशील सैनी, पाल चंद, अमृत लाल, मनजिंद्र सिंह, संजीव व राजन भी मौजूद रहे।