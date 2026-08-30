Yamuna Nagar News: घास काट रही बुजुर्ग महिला की करंट लगने से मौत

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यमुनानगर। थाना छप्पर के गांव कोत्तरखाना में ट्यूबवेल के कमरे के पास घास काटते समय 78 साल की विद्या देवी को करंट लग गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना छप्पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया।पुलिस के अनुसार गांव कोत्तरखाना निवासी विद्या देवी पशुओं के लिए अपनी जमीन पर घास काटने गई थी। इसी दौरान वह घास काटते हुए पास में ही किसान के खेत में चली गई। जब वह ट्यूबवेल के कमरे के पास घास कट रही थी तो वहां पर बिजली की तार के जोड़ थे।घास काटते समय उसका हाथ तार में लग गया, जिससे उसे करंट लग गया। बाद में लोगों ने उसे ट्यूबवेल के कमरे के पास पड़े देखा तो परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें अस्पताल में लेकर गए, परंतु डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की तरफ से इसकी सूचना थाना छप्पर में दी गई। थाना छप्पर एसएचओ अजय कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है।