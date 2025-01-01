Yamuna Nagar News: डीपीएस की अंडर-14 टीम बनी फुटबॉल चैंपियन

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जगाधरी। भारतीय विद्यालय खेल महासंघ (एसजीएफआई) की जिला फुटबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली पब्लिक स्कूल की अंडर-14 फुटबॉल टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों के की टीम ने भाग लिया था।प्रतियोगिता 16 सितंबर को संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल में हुई। मुकाबलों में डीपीएस के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल, खेल कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता में डीपीएस की ओर से आठवीं के विराज भगत और अभिषेक शर्मा ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया।दोनों खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के सम्मान से नवाजा गया। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना के साथ खेलते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। जिलास्तर की प्रतियोगिता में विजेता बनने के बाद डीपीएस की अंडर-14 टीम अब एसजीएफआई की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी।विद्यालय के चेयरमैन रामनिवास गर्ग और प्राचार्या पूर्णिमा वाधवा ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को बधाई दी। गर्ग ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहयोग और आत्मविश्वास गुण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीम कोच अमित राणा ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के साथ तकनीकी प्रशिक्षण और खेल रणनीतियों का मार्गदर्शन दिया। खिलाड़ियों ने भी निरंतर अभ्यास और मेहनत के दम पर प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया।