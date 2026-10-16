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Yamuna Nagar News: शिविर में 250 छात्राओं के दांतों की जांच

Fri, 16 Oct 2026 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:44 PM IST
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Dental check-up for 250 female students at the camp
शिविर में छात्राओं के दांतों की जांच करते चिकित्सक। संस्थान - फोटो : चिकित्सक की दुकान पर लगी लोगों की भीड
जगाधरी। हिंदू गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर व नशा विरोधी क्लब ने दंत चिकित्सा जांच शिविर लगाया। शिविर में डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर की टीम ने करीब 250 छात्राओं की जांच की। दंत चिकित्सक स्वाति टीम ने छात्राओं को नियमित रूप से ब्रश करने, दांतों की सफाई बनाए रखने व दांतों से जुड़ी समस्याओं के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी। प्राचार्या मोनिका खुराना ने कहा कि ऐसे शिविर छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हैं और उनमें अच्छी आदतें विकसित करने में मदद करते हैं। शिविर की जिम्मेदारी कैप्टन निधि सैनी ने संभाली। कॉलेज प्रधान राकेश मोहन ने चिकित्सा टीम का आभार जताया। संवाद
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