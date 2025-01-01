Yamuna Nagar News: गोबर से गणपति बना दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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जगाधरी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गोबर से तैयार गणपति प्रतिमा की स्थापना और पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, सेवा और ग्रामीण स्वावलंबन का संदेश दिया जा रहा है। जगाधरी स्थित झंडा चौक पंडाल में नवयुग परिवार की ओर से गोबर से तैयार गणपति प्रतिमा स्थापित की गई है।परिवार से जुड़े तरुण जैन और आशीष बघेल ने बताया कि इस पहल में परिवार के सदस्यों और बच्चों समेत 32 लोग सहयोग कर रहे हैं। परिवार की ओर से गोबर से गणपति प्रतिमाओं के साथ विभिन्न पूजन सामग्री भी तैयार की जा रही है। तरुण जैन ने कहा कि गोमाता से प्राप्त पंचगव्य और गोबर से उपयोगी उत्पाद तैयार कर पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जा सकती है। गांवों में गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार होने से पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय के साधन विकसित हो सकते हैं। महिलाएं और युवा भी इससे रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।नवयुग परिवार की ओर से 151 रुपये में विशेष गणपति पूजा किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें गोबर से बनी गणपति प्रतिमा के साथ गोबर के कंडे, रोली, मौली, धूप और पूजा से संबंधित अन्य सामग्री शामिल है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को पूजा की सामग्री एक ही किट में उपलब्ध करवाना है।