Yamuna Nagar News: सेवा और सद्भाव का दिया संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:31 AM IST
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यमुनानगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिलेभर में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 40 प्रमुख स्थानों, अमृत सरोवरों, धार्मिक स्थलों और जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सार्वजनिक स्थानों के साथ अपने घरों में भी दीप जलाए। सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलाया जा रहा है। संवाद
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