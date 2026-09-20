महिला संगठन को मजबूत कर रही कांग्रेस : सीमा
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 20 Sep 2026 01:31 AM IST
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जगाधरी। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत महिला संगठन को मजबूत करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला यमुनानगर प्रभारी सीमा शर्मा ने शनिवार को जिला शहरी कांग्रेस कार्यालय में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा ने उन्हें जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। बैठकों में महिला संगठन को मजबूत करने और अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनहित के मुद्दों से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने और पंचायत राज संस्थाओं में उन्हें अधिकार देने का काम किया है।
जिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल की थी। राहुल गांधी भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करते हैं। इस अवसर पर रविंद्र बबलू, जनेंद्र शर्मा, पवन वालिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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जगाधरी। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत महिला संगठन को मजबूत करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला यमुनानगर प्रभारी सीमा शर्मा ने शनिवार को जिला शहरी कांग्रेस कार्यालय में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा ने उन्हें जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। बैठकों में महिला संगठन को मजबूत करने और अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनहित के मुद्दों से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने और पंचायत राज संस्थाओं में उन्हें अधिकार देने का काम किया है।
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जिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल की थी। राहुल गांधी भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करते हैं। इस अवसर पर रविंद्र बबलू, जनेंद्र शर्मा, पवन वालिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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