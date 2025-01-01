फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Congress campaign to run in village squares and wards until November 25

Yamuna Nagar News: 25 नवंबर तक चौपालों व वार्डों में चलेगा कांग्रेस का अभियान

Thu, 05 Nov 2026 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Congress campaign to run in village squares and wards until November 25
जिला शहरी कार्यालय जगाधरी में पत्रकारों से बात करते कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष नरपाल सिंह गु
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। कांग्रेस की ग्रामीण और शहरी जिला इकाई की ओर से भाजपा के खिलाफ ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 25 नवंबर तक जिले की चौपालों और वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह जानकारी कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर और शहरी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने जगाधरी स्थित जिला शहरी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
दोनों जिला अध्यक्षों ने बताया कि अभियान अंबाला संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी रवि जोशी की देखरेख में चलाया जाएगा। इसमें लोगों को एसआईआर की आड़ में कथित तौर पर वोट काटने और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों से अवगत कराया जाएगा।नरपाल सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग की मदद से सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन

देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का मामला आरएसएस की रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था पर दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान देवेंद्र दादुपुर, रविंद्र बबलू, बलदेव श्योराण और संजीव वालिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed