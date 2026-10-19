Yamuna Nagar News: भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

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रादौर। टोपरा खुर्द गांव स्थित माता काली मंदिर में रविवार को तीसरे भंडारे का आयोजन किया गया। सरपंच देवेंद्र सिंहसैनी की अगुवाई में आयोजित भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पहले मंदिर परिसर में हवन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने आहुतियां डालकर सभी के सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की। सरपंच सैनी ने बताया कि तीसरे भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सभी ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर सहयोग दिया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी नंदलाल, संदीप सैनी, सुमित सैनी, अंशुमन सैनी, हैप्पी सैनी, सोनू सैनी, दारा सिंह, मोंटी, गोपाली, बिटू, सुशील सैनी और विक्रमजीत सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद