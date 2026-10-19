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Yamuna Nagar News: भगत सिंह चौक पर प्रतिमा लगाने की मांग

Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
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Demand for installation of a statue at Bhagat Singh Chowk
 जिला महामंत्री को ज्ञापन सौंपते महाकाल ग्रुप के पदा​धिकारी। स्वयं
यमुनानगर। भगत सिंह चौक पर छोटी प्रतिमा लगाए जाने के विरोध में रविवार को महाकाल ग्रुप के युवा एकत्रित हुए। युवा नेहरू पार्क में एकत्रित होने पहुंचे युवाओं को पुलिस ने वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद युवा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय पहुंचे। विधायक ने अपनी ओर से जिला महामंत्री कृष्ण सिंगला को ज्ञापन लेने के लिए भेजा। महाकाल ग्रुप के युवाओं ने चौक पर लगी प्रतिमा को बदलकर निर्धारित ऊंचाई की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। इस अवसर पर महाकाल ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गुर्जर टापू, प्रदेश अध्यक्ष अरुण पंवार, जिला अध्यक्ष शम्मी गुप्ता, दीपक शर्मा, अशोक यादव, भारत और कृष्णा सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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