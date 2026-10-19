Yamuna Nagar News: जगाधरी वर्कशॉप में धुनुची नृत्य ने मोहा मन

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पंडाल में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि बंगाल के मूर्तिकारों ने मां दुर्गा सहित अन्य प्रतिमाओं का निर्माण किया है। पंडाल में पूजा-अर्चना के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। चंदन कुमार ने बताया कि दशहरे पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। समिति के सदस्य जतिंदर कुमार, संजय, राजेश, हरिओम और शेखर ने शहरवासियों से महोत्सव में शामिल होकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने की अपील की। संवाद

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यमुनानगर। दुर्गा पूजा समिति जगाधरी वर्कशॉप की ओर से सामुदायिक भवन में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। महिलाओं ने ढोल की थाप पर पारंपरिक धुनुची नृत्य कर मां दुर्गा की आराधना की।