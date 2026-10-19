Yamuna Nagar News: संकीर्तन से दिया सनातन संस्कृति का संदेश

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यमुनानगर। शारदीय नवरात्र के अवसर पर जय सिया राम सुमिरन ग्रुप की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर मां भगवती का संकीर्तन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन के माध्यम से माता रानी की आराधना की और परिवार व समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। मां भगवती के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया।ग्रुप की प्रमुख मलिक रोजी आनंद ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराएं हमारी पहचान हैं। इनका संरक्षण करना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और सनातन धर्म से जोड़ना जरूरी है, ताकि बच्चे अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें और उस पर गर्व कर सकें।उन्होंने बताया कि जय सिया राम सुमिरन ग्रुप का उद्देश्य शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मां भगवती की आराधना के माध्यम से धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना है। साथ ही समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत करना भी प्रमुख उद्देश्य है। इस अवसर पर सुषमा रानी, रेखा, मनिंदर कौर, सावित्री छेत्री, उमा शर्मा, मोहिनी शर्मा, नीतू और सोनिया सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।