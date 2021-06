{"_id":"60b692b08ebc3eb4e82f77a4","slug":"change-in-weather-thunderstorm-accompanied-by-thunder-broken-trees-power-outage-in-many-areas-rain-also-occurred-yamuna-nagar-news-knl71789740","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935: \u0924\u0947\u091c \u0917\u0930\u094d\u091c\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0906\u092f\u093e \u0924\u0942\u092b\u093e\u0928, \u092a\u0947\u0921\u093c \u091f\u0942\u091f\u0947, \u0915\u0908 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092c\u093f\u091c\u0932\u0940 \u0917\u0941\u0932, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u092d\u0940 \u0939\u0941\u0908 The founder of Har Aangan Khushiyan Sanstha got the Magic Book of Record Award","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

मौसम में बदलाव: तेज गर्जना के साथ आया तूफान, पेड़ टूटे, कई क्षेत्रों की बिजली गुल, बारिश भी हुई The founder of Har Aangan Khushiyan Sanstha got the Magic Book of Record Award

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Wed, 02 Jun 2021 01:34 AM IST Updated Wed, 02 Jun 2021 01:34 AM IST

(यमुनानगर) जगाधरी। एक घंटे के तूफान ने जिले में विभिन्न स्थानों पर तबाही मचाई। तेज हवा के बीच हुई बारिश से कुछ ही देर में शहर की गलियां ओवरफ्लो हो गईं। तूफान के कारण कई जगह पेड़ गिरे। शहर में जगाधरी वर्कशॉप रोड पर, गोविंदपुरी रोड पर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरी। हालांकि इस दौरान सड़क कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उधर बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम पारा 39 डिग्री सेल्सियस से घटकर 32 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं न्यूनतम पारा 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दो दिन के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। सोमवार देर शाम आसमान पर बादल छा गए और रात करीब 10 बजे तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में हवा तूफान में बदल गई। बड़े बड़े भारी भरकम पेड़ भी तूफान में टहनियों की तरह लहराते नजर आए। एक घंटे के तूफान के बाद बारिश हुई। हालांकि बारिश ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन कुछ देर हुई तेज बारिश ने गलियां जलमग्न कर दी, जिसके बाद रात दो बजे बारिश रुक गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी हुई। जिले में विभिन्न स्थानों पर करीब एक सौ से ज्यादा पेड़ गिरे। तूफान व बारिश के कारण दर्जनों कॉलोनियों की बत्ती गुल हो गई। जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। हवा के कारण पूरी रात बिजली की आंख मिचौली चलती रही। वहीं मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सुबह धूप खिली। इसके बाद पारे में फिर से बढ़ोत्तरी हो गई। इस दौरान औसतन सात एमएम बारिश दर्ज की गई।

बादलों की गरज व बिजली की कड़क ने किया भयभीत

सोमवार रात का नजारा शायद लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। चूंकि इस दौरान बारिश से ज्यादा बादलों की गजर व बिजली कड़कने की आवाज लोगों ने सुनी। शहर निवासी निशांत, रमन, युग, मोहित, अरुण, आलोक ने बताया कि पूरी रात बिजली कड़कती रही। बिजली कड़कने की ऐसी आवाज उन्होंने इससे पहले कहीं नहीं सुनी। अंधेरी और तूफानी रात में बिजली की चमक से काले घने बादल तक दिखाई दे रहे थे।

छछरौली। देर रात आई तूफान से बालकुंज में जिला बाल कल्याण अधिकारी के घर की छत पर पेड़ गिर गया। पेड़ से गिरने से एसी व डिश टूट गई। वहीं मकान की दीवारों में भारी दरारें आ गई। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखविंद्र सिंह ने बताया कि देर रात तूफान के साथ बाद बारिश आई। तूफान से बालकुंज स्थित उनके आवास के बाहर लगा सिल्वर ओके का पेड़ टूट कर उसके घर की छत पर गिर गया। धमाके जैसी जोरदार आवाज से उनकी नींद टूटी। डर के कारण सभी सदस्य बाहर की भागे। पहले उन्हें लगा कि आसपास बिजली गिरी है।

