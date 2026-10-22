फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Cash and jewellery stolen after breaking the lock of a house

Yamuna Nagar News: घर का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी

Thu, 22 Oct 2026 03:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 22 Oct 2026 03:11 AM IST
विज्ञापन
Cash and jewellery stolen after breaking the lock of a house
यमुनानगर। प्रताप नगर थाना क्षेत्र के गांव खिजरी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर नकदी और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। प्रताप नगर थाना पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


गांव खिजरी निवासी कासिम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 15 अक्तूबर की रात चोर घर में घुस गए और अलमारी में रखी नकदी व आभूषण चोरी कर भाग गए। चोरी हुए सामान में 1.30 लाख रुपये, सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल फोन, चांदी की एक जोड़ी पाजेब, एक पचगले, चांदी की एक जोड़ी चेन, एक चांदी का पेंडल, चांदी के कंगन की एक जोड़ी और चार चांदी की अंगूठियां शामिल हैं। चोरी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। प्रताप नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रताप नगर थाना प्रभारी रोहतास ने बताया कि चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज के साथ ही आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन

----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed