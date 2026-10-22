Yamuna Nagar News: घर का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी

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गांव खिजरी निवासी कासिम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 15 अक्तूबर की रात चोर घर में घुस गए और अलमारी में रखी नकदी व आभूषण चोरी कर भाग गए। चोरी हुए सामान में 1.30 लाख रुपये, सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल फोन, चांदी की एक जोड़ी पाजेब, एक पचगले, चांदी की एक जोड़ी चेन, एक चांदी का पेंडल, चांदी के कंगन की एक जोड़ी और चार चांदी की अंगूठियां शामिल हैं। चोरी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। प्रताप नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रताप नगर थाना प्रभारी रोहतास ने बताया कि चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज के साथ ही आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। संवाद