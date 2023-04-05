फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Camps for the differently-abled and the elderly will be held from today until the 10th

Yamuna Nagar News: दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए आज से 10 तक लगेंगे शिविर

Mon, 07 Sep 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 07 Sep 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Camps for the differently-abled and the elderly will be held from today until the 10th
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। जिले के दिव्यांगजनों और व्योश्री योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए खंड स्तर पर निशुल्क जांच शिविर लगाए जाएंगे। जिला रेडक्रॉस समिति की ओर से एलिम्को के सहयोग से सात से 10 सितंबर तक शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस समिति की प्रधान प्रीति ने बताया कि शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की जांच एवं आवश्यकतानुसार नाप ली जाएगी। इसके बाद पात्र लोगों को एलिम्को के माध्यम से कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।
विज्ञापन

सात सितंबर को सामुदायिक हॉल छछरौली में छछरौली व प्रतापनगर खंड, आठ सितंबर को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय व्यासपुर व साढौरा खंड, नौ सितंबर को बीडीपीओ कार्यालय सरस्वती नगर में सरस्वती नगर व रादौर खंड तथा 10 सितंबर को पंचायत भवन यमुनानगर में जगाधरी और नगर निगम यमुनानगर क्षेत्र के लिए शिविर लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यवाहक सचिव रेडक्रॉस संजीव धीमान ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिले पांच वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तथा अन्य दिव्यांगजन और बुजुर्ग, जिन्हें सहायक उपकरण मिले तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उनकी जांच शिविर में नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed