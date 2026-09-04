Yamuna Nagar News: पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पेड़ पर लटकता मिला शव, हत्या का आरोप

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यमुनानगर। जगाधरी में पुराना सहारनपुर मार्ग पर फतेहपुर पुल के पास पश्चिमी यमुना नहर किनारे पेड़ पर एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान 38 वर्षीय पुनीत निवासी फतेहपुर के तौर पर हुई।मृतक के भाई ने हत्या करने के बाद शव पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। सबसे पहले डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद थाना सदर जगाधरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। वहीं, परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है।मौके पर पहुंचे मृतक के पिता गांव फतेहपुर निवासी शेर सिंह ने बताया कि पुनीत उसका छोटा बेटा था। वह दो बच्चों का पिता था।पुनीत वीरवार दोपहर करीब एक बजे घर से निकला था। दोपहर में पुनीत ने अपने बड़े भाई को फोन करके बताया कि उसे शराब पिलाई गई है।अब वह उसे जान से मारने की बात कह रहे हैं। भाई ने जब पुनीत से पूछा कि वह कहां है तो उसने बताया कि वह यमुना पर है। इस पर उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। परंतु वह नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। शेर सिंह ने कहा कि पुनीत ने आत्महत्या नहीं की है। उन्हें शक है कि पुनीत की हत्या की गई है।आरोप है कि पुनीत की हत्या करने के बाद शव को पेड़ पर फंदे से लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। तलाशी के दौरान शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। मामले की जांच की जा रही है।