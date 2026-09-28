फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Aryan takes first place in the poster-making competition

Yamuna Nagar News: पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आर्यन प्रथम

Mon, 28 Sep 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 28 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Aryan takes first place in the poster-making competition
पोस्टर का अवलोकन करते निर्णायक मंडल के अ​धिकारी। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


रादौर। शहर के ज्योतिबा फूले राजकीय महाविद्यालय में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से प्रतिभा खोज कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान काव्य पाठ, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता कराई गई। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आर्यन ने प्रथम, खुशवंत ने द्वितीय, हारतिक ने तृतीय व सोनम ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।
प्राचार्य डॉ. एसके सिंह ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर प्रतिभा छिपी होती है। ऐसे प्रोग्राम में मंच पर अपनी प्रस्तुति देकर विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखरनी चाहिए। संयोजक डॉ दर्शन सिंह ने बताया कि कविता पाठ में आर्यन ने प्रथम, तनीषा ने द्वितीय, मासूम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पूनम ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।
विज्ञापन

भाषण प्रतियोगिता में सितारा ने प्रथम, अमनप्रीत कौर ने द्वितीय, राधिका व खुशविंदर कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में विशाल ने प्रथम, आर्यन ने द्वितीय, मानसी, वंशिका ने तृतीय स्थान व जानवी ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया। क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता में अंजलि ने प्रथम, मानसी ने द्वितीय, रिया ने तृतीय, सृष्टि और वंशिका ने प्रोत्साहन पुरस्कार पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रश्नोत्तरी में ऋतिक, गौरव और खुशवंत की टीम ने प्रथम, हिमेश, वंश और आसना की टीम ने द्वितीय व शुभम, ऋतिक और हरनेक की टीम तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में प्रो. सतपाल, सहायक प्रो. शमा, सहायक प्रो. ऋतु नरवाल, डॉ. ललिता शर्मा, सहायक प्रो. ममता रानी, सहायक प्रो. ऋतु बेनीवाल, डॉ. रामास्वामी, डॉ. नैंसी ने निर्णायक मंडल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed