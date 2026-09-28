Yamuna Nagar News: पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आर्यन प्रथम

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रादौर। शहर के ज्योतिबा फूले राजकीय महाविद्यालय में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से प्रतिभा खोज कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान काव्य पाठ, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता कराई गई। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आर्यन ने प्रथम, खुशवंत ने द्वितीय, हारतिक ने तृतीय व सोनम ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।प्राचार्य डॉ. एसके सिंह ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर प्रतिभा छिपी होती है। ऐसे प्रोग्राम में मंच पर अपनी प्रस्तुति देकर विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखरनी चाहिए। संयोजक डॉ दर्शन सिंह ने बताया कि कविता पाठ में आर्यन ने प्रथम, तनीषा ने द्वितीय, मासूम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पूनम ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।भाषण प्रतियोगिता में सितारा ने प्रथम, अमनप्रीत कौर ने द्वितीय, राधिका व खुशविंदर कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में विशाल ने प्रथम, आर्यन ने द्वितीय, मानसी, वंशिका ने तृतीय स्थान व जानवी ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया। क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता में अंजलि ने प्रथम, मानसी ने द्वितीय, रिया ने तृतीय, सृष्टि और वंशिका ने प्रोत्साहन पुरस्कार पाया।प्रश्नोत्तरी में ऋतिक, गौरव और खुशवंत की टीम ने प्रथम, हिमेश, वंश और आसना की टीम ने द्वितीय व शुभम, ऋतिक और हरनेक की टीम तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में प्रो. सतपाल, सहायक प्रो. शमा, सहायक प्रो. ऋतु नरवाल, डॉ. ललिता शर्मा, सहायक प्रो. ममता रानी, सहायक प्रो. ऋतु बेनीवाल, डॉ. रामास्वामी, डॉ. नैंसी ने निर्णायक मंडल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।