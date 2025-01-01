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जगाधरी। आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को जिलास्तरीय वरिष्ठ पुरुष एवं महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप कराई गई। पुरुष वर्ग में जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में मेजबान आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम विजेता रही।प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 15 और महिला वर्ग की 10 टीमों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चार से छह दिसंबर को हिसार में होने वाली राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यह प्रतियोगिता जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से कराई गई।पुरुष वर्ग के मुकाबलों में जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। यूबीए क्लब की टीम दूसरे और साढौरा की टीम तीसरे स्थान पर रही। महिला वर्ग में आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम पहले स्थान पर रही। खालसा कॉलेज की टीम को दूसरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप की टीम को तीसरा स्थान मिला।प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। टीमों ने बेहतर तालमेल, आक्रामक खेल और मजबूत रक्षात्मक रणनीति के दम पर एक-दूसरे को चुनौती दी। खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन का परिचय देते हुए मुकाबलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। विजेता टीमों को ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन सचिव डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को चयन का आधार बनाया गया है। चयनित खिलाड़ी हिसार में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण, उपाध्यक्ष राजेश बजाज, संयुक्त एवं आयोजन सचिव विशाल सिंह तथा कार्यकारी सदस्य एवं तकनीकी प्रमुख ऋषभ बत्रा उपस्थित रहे।