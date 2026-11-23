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यमुनानगर। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आने से सराफा बाजार में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। लंबे समय से दाम कम होने का इंतजार कर रहे लोगों ने अब ज्वेलरी शोरूम का रुख करना शुरू कर दिया है। पिछले तीन-चार दिनों से दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। लोग गहनों के दाम पूछने के साथ खरीदारी के ऑर्डर भी देने लगे हैं। इससे ज्वेलरों को भी राहत मिली है। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शादी के सीजन के चलते बाजार में खरीदारी और बढ़ेगी।अशोक ज्वेलर्स के मैनेजर राजेश सैनी, जैन संस के संचालक पुनीत जैन, आनंद ज्वेलर्स के संचालक हर्ष और जगविद्या ज्वेलर्स के मोहित ने बताया कि सोने-चांदी के दाम कम होने से ग्राहकों में उत्साह दिखाई दे रहा है। काफी समय से लोग कीमतों में कमी आने का इंतजार कर रहे थे। दाम अधिक होने के कारण कई ग्राहक खरीदारी टाल रहे थे या फिर केवल हल्के वजन के ऐसे गहने पसंद कर रहे थे, जो देखने में भारी लगें।ज्वेलरों के अनुसार, अब बाजार में स्थिति बदलने लगी है। ग्राहक शोरूम में पहुंचकर अपनी पसंद के गहने देख रहे हैं और खरीदारी के लिए एडवांस ऑर्डर भी देने लगे हैं। पहले जहां ग्राहक अधिकतर सोने-चांदी के भाव पूछकर लौट जाते थे, वहीं अब खरीदारी में भी रुचि दिखा रहे हैं।मोहित ने ने बताया कि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में कीमतों में गिरावट से उन परिवारों को राहत मिली है, जिन्हें शादी-विवाह के लिए गहने खरीदने हैं। उम्मीद है कि यदि कीमतों में स्थिरता बनी रहती है तो आने वाले दिनों में सराफा बाजार में कारोबार को और गति मिल सकती है।