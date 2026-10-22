Yamuna Nagar News: सीसीटीवी की मदद से पकड़ा चोरी का आरोपी, 16 हजार रुपये बरामद

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गांव गुलाबगढ़ सरपंच एवं सरपंच एसोसिएशन प्रधान विजय कुमार मिंटू ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से गांव के चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। बीती रात करीब एक बजे चुहड़पुर कलां गांव का एक युवक देशराज के घर में घुस गया और नकदी चोरी कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर सरपंच विजय कुमार मिंटू सहित अन्य ग्रामीणों ने आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। ग्रामीणों ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने 16 हजार रुपये छिपाकर रखने की बात बताई। इसके बाद चोरी की नकदी बरामद कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।विजय कुमार मिंटू ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे आपराधिक घटनाओं पर नजर रखने और आरोपियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से गांवों के चौक-चौराहों और अन्य प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगवाने की अपील की, ताकि चोरी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। ग्रामीण गोलू, अजय कुमार और देशराज ने कहा कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से नशे के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने तथा चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। संवाद