Yamuna Nagar News: टैलेंट शो में अभय ने बनाया सबसे आकर्षक पोस्टर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 30 Sep 2026 01:10 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
व्यासपुर। राजकीय महाविद्यालय अहड़वाला में दो दिवसीय टैलेंट शो करवाया गया। कार्यक्रम के पहले दिन विद्यार्थियों ने विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक व रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पेंटिंग प्रतियोगिता में अभय ने पहला, मानसी ने दूसरा व परमजीत कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया।
प्रश्नोत्तरी में निर्भय टीम प्रथम, देवदत्त टीम द्वितीय व वंशिका टीम तृतीय रही। भाषण में महक ने पहला, चार्वी ने दूसरा व सलोनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। काव्य पाठ में खुशप्रीत कौर ने पहला, काजल ने दूसरा व सलोनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। एकल गायन प्रतियोगिता में अरमान ने पहला, सानिया ने दूसरा व स्मृति ने तीसरा स्थान पाया।
मोनो एक्टिंग में अदिति ने पहला, पारस ने दूसरा व काजल ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता अनुकृति चौहान, अरुणा वर्मा, पप्पू ने प्रतियोगिता करवाई। वहीं, आरती ने परिणाम घोषित किए। निर्णायक मंडल में कर्ण सिंह, पप्पू, हरप्रीत, अमरपाल, अभिषेक, अरुणा वर्मा, डॉ. अमित कपूर, पूजा शर्मा, मोहिंदर, डॉ. अजय रत्न, चंचल व अमित कुमार शामिल रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्या डॉ. सर्वजीत कौर ने किया। उप-प्राचार्य डॉ. रमेश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम की ओवरऑल इंचार्ज डॉ. नंदिनी मोदगिल रहीं। प्रतियोगिता के बाद विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
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व्यासपुर। राजकीय महाविद्यालय अहड़वाला में दो दिवसीय टैलेंट शो करवाया गया। कार्यक्रम के पहले दिन विद्यार्थियों ने विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक व रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पेंटिंग प्रतियोगिता में अभय ने पहला, मानसी ने दूसरा व परमजीत कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया।
प्रश्नोत्तरी में निर्भय टीम प्रथम, देवदत्त टीम द्वितीय व वंशिका टीम तृतीय रही। भाषण में महक ने पहला, चार्वी ने दूसरा व सलोनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। काव्य पाठ में खुशप्रीत कौर ने पहला, काजल ने दूसरा व सलोनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। एकल गायन प्रतियोगिता में अरमान ने पहला, सानिया ने दूसरा व स्मृति ने तीसरा स्थान पाया।
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मोनो एक्टिंग में अदिति ने पहला, पारस ने दूसरा व काजल ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता अनुकृति चौहान, अरुणा वर्मा, पप्पू ने प्रतियोगिता करवाई। वहीं, आरती ने परिणाम घोषित किए। निर्णायक मंडल में कर्ण सिंह, पप्पू, हरप्रीत, अमरपाल, अभिषेक, अरुणा वर्मा, डॉ. अमित कपूर, पूजा शर्मा, मोहिंदर, डॉ. अजय रत्न, चंचल व अमित कुमार शामिल रहे।
विज्ञापन
कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्या डॉ. सर्वजीत कौर ने किया। उप-प्राचार्य डॉ. रमेश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम की ओवरऑल इंचार्ज डॉ. नंदिनी मोदगिल रहीं। प्रतियोगिता के बाद विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।